Продолжение второго пленарного заседания Запорожского горсовета: онлайн-репортаж

Сегодня, 23 декабря, запланировано продолжение второго планарного заседания Запорожского горсовета восьмого созыва. В понедельник, 21 декабря, депутаты объявили о создании фракций, а также приняли участие в тайном голосовании за секретаря горсовета.
Напомним, на голосование выдвинули всего одного кандидата - депутата от фракции «Партия Владимира Буряка – «Єднання» Геннадия Наумова. За его кандидатуру проголосовали всего 28 депутатов. В результате секретаря горсовета избрать не удалось.
Сегодня депутаты должны принять ряд кадровых вопросов, принять проект решения о бюджете на 2021 год, а также продолжить голосование за секретаря горсовета.
11:00. Депутаты собираются в зале.
11:10. Мэр Владимир Буряк просит депутатов зарегистрироваться. В зале - 60 депутатов из 64.
11:14. Перерегистрация. В зале 62 депутата из 64.
Мэр Владимир Буряк зачитывает предложение, которое поступило от 34 депутатов Запорожского горсовета, относительно выдвижения кандидата на должность секретаря горсовета - Геннадия Наумова.
Счетная комиссия приступает к организации процедуры голосования.
11:19. Депутат от фракции ОПЗЖ Роман Таран говорит, что данный вопрос нужно включить в повестку дня, так как 21 декабря кандидатуру Геннадия Наумова не поддержали.
Представитель юридического отдела говорит, что данный вопрос не исключен из повестки дня. Его можно рассматривать дальше, принимая предложения депутатов.
11:22. Объвляется перерыв.
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