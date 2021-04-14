Запорожца подозревают в убийстве женщины в Мелитополе. Фото. Видео

В Мелитополе задержали мужчину по подозрению в убийстве женщины, которую нашли застреленной в съемной квартире. Убийство произошло 12 апреля.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, в полицию обратился местный житель, который заявил, что квартире по улице Гоголя обнаружил труп своей матери с признаками насильственной смерти.
По адресу выехали руководство областного главка и райуправления полиции, следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело женщины 1962 года рождения с огнестрельным ранением в области спины. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Досудебным расследованием установлено, что потерпевшая арендовала указанную квартиру с сентября 2020 года. Среди основных версий о возможных мотивах совершения преступления, которые рассматривались следствием - совершение из корыстных побуждений и неприязненных отношений.
Под подозрением оказался запорожец 1990 года рождения. В ночь на 13 апреля сотрудники криминальной полиции задержали мужчину по месту жительства в городе Запорожье. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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