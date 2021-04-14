Дания стала первой в мире страной, которая отказалась от вакцинации AstraZeneca

Дания стала первой в мире страной, которая отказалась от вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом заявил глава управления здравоохранения Дании Сёрен Брустрём на пресс-конференции, передает ТАСС.
Также было решено пока не использовать только что поступивший в страну препарат компании Johnson & Johnson (J&J).
«Препарат AstraZeneca будет исключен из программы вакцинации», - сообщил он. По мнению ведомства, существует связь между случаями образования тромбов, кровотечений и низкого количества тромбоцитов и вакциной от COVID-19 AstraZeneca.
По словам представительницы управления Таньи Эриксен, Дания стала первой страной, отказавшейся от препарата. Дания предварительно закупила 2,4 миллиона доз этой вакцины. 149 тыс. человек, получивших первую дозу препарата, позже предложат новый.
В то же время от вакцины J&J власти отказываются до дальнейшего уведомления. Управление намерено следить за информацией EMA и Агентства по лекарственным препаратам США, а также изучать эффективность и побочные эффекты всех вакцин против COVID-19.
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