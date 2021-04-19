В Запорожской области маршрутка столкнулась с грузовиком: четверо пострадавших. Фото

РепортерUA 19 Апр 2021 - 09:27

На трассе Одесса - Мелитополь - Новоазовск сегодня утром, 19 апреля, произошла авария с участием маршрутного такси. ДТП случилось недалеко от села Красное Поле.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, столкнулись грузовик и маршрутка, которая двигалась по направлению Мелитополь - Мариуполь.

Сотрудники ГСЧС деблокировали водителя грузового микроавтобуса и передали его работникам скорой. Всего в результате ДТП травмированы четыре человека: два водителя и два пассажира, которых госпитализировали в городскую больницу.

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование. От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники, 8 человек личного состава.

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