В Запорожской области маршрутка столкнулась с грузовиком: четверо пострадавших. Фото

На трассе Одесса - Мелитополь - Новоазовск сегодня утром, 19 апреля, произошла авария с участием маршрутного такси. ДТП случилось недалеко от села Красное Поле.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, столкнулись грузовик и маршрутка, которая двигалась по направлению Мелитополь - Мариуполь.
Сотрудники ГСЧС деблокировали водителя грузового микроавтобуса и передали его работникам скорой. Всего в результате ДТП травмированы четыре человека: два водителя и два пассажира, которых госпитализировали в городскую больницу.
По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование. От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники, 8 человек личного состава.