В результате схода поезда с рельсов в Египте погибли 11 человек. Фото

В Египте в результате схода с рельсов четырех пассажирских вагонов погибли по меньшей мере 11 человек, травмировано 98 пассажиров. На место происшествия прибыло около 60 машин скорой помощи, пишет Daily Mail.
Происшествие произошло около 16 часов в воскресенье, 18 апреля, в провинции Кальюбия, к северу от Каира, говорится в заявлении администрации железной дороги. Поезд направлялся в город Мансура из столицы страны, когда вагоны сошли с рельсов.
К месту крушения прибыло 60 карет скорой помощи, которые госпитализировали пострадавших.
Причина крушения пока не известна. Начато расследование.
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