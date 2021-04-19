В Запорожье таксист подсыпал пассажирам сильнодействующие медпрепараты и грабил их дома

В Запорожье задержали таксиста и его подельника, которые занимались ограблениями пьяных клиентов, подсыпая им сильнодействующие медпрепараты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
По данным следствия, водитель службы такси Запорожья совместно со своим 22-летним приятелем разработали преступную схему. Таксист подбирал нетрезвых пассажиров у питейных заведений. В дороге, он предлагал подвезти своего товарища, который уже ждал в условленном месте. Под предлогом знакомства и дальнейшего общения «случайный попутчик» предлагал пассажиру такси выпить алкоголь или кофе в тихом месте. В его напиток подсыпали нейролептический препарат. Пользуясь бессознательным состоянием жертвы, грабители с помощью ключей проникали в жилье и выносили ценное имущество.
Правоохранители задержали подозреваемых. Сейчас они находятся под стражей. Досудебное следствие продолжается.
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