Возле запорожского вокзала маршрутка попала в ДТП: на месте работают спасатели и медики

РепортерUA 20 Апр 2021 - 14:58

В Запорожье сегодня, 20 апреля, возле железнодорожного вокзала «Запорожье-1» произошла авария. Столкнулись маршрутное такси № 67 и легковой автомобиль. Об этом запорожцы сообщили в соцсетях.

На данный момент на месте происшествия работают правоохранители, медики и спасатели, которые деблокируют пассажиров из покореженного в ДТП автомобиля. На месте аварии образовалась пробка. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, погибла женщина - пассажирка легкового автомобиля 1981 г.р. Водители и еще один пассажир маршрутки травмированы. 

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