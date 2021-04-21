Запорожская киберполиция задержала двух парней, которые воровали деньги с помощью фишинговых ресурсов. Видео

Запорожские киберполицейские задержали двух жителей Днепра, которые создали фишинговые ресурсы для присвоения денег. Им удалось обмануть людей на 25 тыс. гривен за счет ресурсов, извне похожих на сайты платформ объявлений и служб доставки. За содеянное им грозит до трех лет заключения.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, двое жителей города Днепр возрасте 21-24 лет по заказу создавали фишинговые ресурсы для присвоения денег граждан. Фейковые сайты полностью копировали дизайн площадок объявлений и служб доставки. В дальнейшем они передавали клиентам ссылки на созданные фейковые ресурсы, где пользователи вводили данные своих банковских карт. За эти услуги злоумышленники получали около 70% от суммы, которая была на банковской карточке пострадавших.
Также злоумышленники подбирали пароли и собирали базы авторизационных данных пользователей платформ объявлений и служб доставки. Собранные данные они перепродавали. Полицейские провели обыски по месту жительства подозреваемых. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, банковские карты.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
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