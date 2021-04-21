Запорожская киберполиция задержала двух парней, которые воровали деньги с помощью фишинговых ресурсов. Видео

РепортерUA 21 Апр 2021 - 15:33

Запорожские киберполицейские задержали двух жителей Днепра, которые создали фишинговые ресурсы для присвоения денег. Им удалось обмануть людей на 25 тыс. гривен за счет ресурсов, извне похожих на сайты платформ объявлений и служб доставки. За содеянное им грозит до трех лет заключения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, двое жителей города Днепр возрасте 21-24 лет по заказу создавали фишинговые ресурсы для присвоения денег граждан. Фейковые сайты полностью копировали дизайн площадок объявлений и служб доставки. В дальнейшем они передавали клиентам ссылки на созданные фейковые ресурсы, где пользователи вводили данные своих банковских карт. За эти услуги злоумышленники получали около 70% от суммы, которая была на банковской карточке пострадавших.

Также злоумышленники подбирали пароли и собирали базы авторизационных данных пользователей платформ объявлений и служб доставки. Собранные данные они перепродавали. Полицейские провели обыски по месту жительства подозреваемых. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, банковские карты. 

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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