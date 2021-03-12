Группы смерти: в Киберполиции рассказали, куда писать жалобы

Киберполиция открыла электронный ящик для обращений о деструктивных Интернет-сообществах. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Обращение об Интернет-сообществах или видеоролики, содержащие призывы к детям злоупотреблять алкогольными напитками или наркотическими веществами, киберполиция принимает по адресу: savechild@cyberpolice.gov.ua.
Сообщить о правонарушении, совершенном с использованием средств электронно-вычислительной техники, можно по форме обратной связи на сайте: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.
Получить консультацию квалифицированного специалиста, информацию о состоянии рассмотрения поданного ранее электронного обращения или получения разъяснения о деятельности подразделения можно, обратившись по электронному адресу: callcenter@cyberpolice.gov.ua, или по телефону: 0 800 50 51 70 (понедельник-пятница с 9:00 до 18:00).
Отметим, что в последнее время в Украине увеличилось количество трагических случаев с детьми и подростками — в разных регионах страны.
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Так, в лицее в Боярке, недалеко от Киева, 16 февраля две семиклассницы отравились препаратом «Дротаверин», одна девочка погибла, другая — госпитализирована. Позже в прокуратуре сообщили, что две ученицы увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать, что в итоге и привело к трагедии. Начато уголовное производство по факту доведения девушек к самоубийству.
На следующий день после инцидента стало известно, что в городе Умане Черкаской области, в школе две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. И такие случаи не прекращаются.
На фоне этого Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил, что поддерживает запрет в Украине соцсетей, в которых нет контроля за вредным для детей контентом, в том числе сети Tik Tok. Также педагоги столицы призвали киберполицию помочь остановить подростковые суициды.
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