Группы смерти: в Киберполиции рассказали, куда писать жалобы

РепортерUA 12 Мар 2021 - 20:35

Киберполиция открыла электронный ящик для обращений о деструктивных Интернет-сообществах. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Обращение об Интернет-сообществах или видеоролики, содержащие призывы к детям злоупотреблять алкогольными напитками или наркотическими веществами, киберполиция принимает по адресу: savechild@cyberpolice.gov.ua.

Сообщить о правонарушении, совершенном с использованием средств электронно-вычислительной техники, можно по форме обратной связи на сайте: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Получить консультацию квалифицированного специалиста, информацию о состоянии рассмотрения поданного ранее электронного обращения или получения разъяснения о деятельности подразделения можно, обратившись по электронному адресу: callcenter@cyberpolice.gov.ua, или по телефону: 0 800 50 51 70 (понедельник-пятница с 9:00 до 18:00).

Отметим, что в последнее время в Украине увеличилось количество трагических случаев с детьми и подростками — в разных регионах страны.

Так, в лицее в Боярке, недалеко от Киева, 16 февраля две семиклассницы отравились препаратом «Дротаверин», одна девочка погибла, другая — госпитализирована. Позже в прокуратуре сообщили, что две ученицы увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать, что в итоге и привело к трагедии. Начато уголовное производство по факту доведения девушек к самоубийству.

На следующий день после инцидента стало известно, что в городе Умане Черкаской области, в школе две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. И такие случаи не прекращаются.

На фоне этого Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил, что поддерживает запрет в Украине соцсетей, в которых нет контроля за вредным для детей контентом, в том числе сети Tik Tok. Также педагоги столицы призвали киберполицию помочь остановить подростковые суициды.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...