Отравление таблетками: в Киеве арестовали администратора «групп смерти»

РепортерUA 22 Фев 2021 - 19:58

В Киеве арестовали администратора «групп смерти». Об этом сообщает муниципальная варта столицы в понедельник, 22 февраля.

Им оказалась женщина с психическими расстройствами. Ее поместили в лечебное учреждение. За все время она втянула 13 подростков, подстрекая их к самоубийству.

Напомним, 16 февраля две семиклассницы отравились в городе Боярка, приняв по 40 таблеток спазмолитического препарата Дротаверин. Перед этим в одной из соцсетей они посмотрели видео с призывом попробовать этот препарат. Позже девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы. В результате 13-летняя девушка умерла, а ее 12-летнюю подругу доставили в медучреждение.

На следующий день две школьницы отравились тем же препаратом в Умани. Их далось спасти. Позже стала известна причина отравления таблетками школьниц в Умани.

Аналогичная ситуация повторилась и на третий день. Подростка из Киева, который по который по примеру девочек из Боярки и Умани, наглотался таблетокгоспитализировали.примеру девочек из Боярки и Умани, наглотался таблеток, госпитализировали.

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