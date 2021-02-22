Отравление таблетками: в Киеве арестовали администратора «групп смерти»

В Киеве арестовали администратора «групп смерти». Об этом сообщает муниципальная варта столицы в понедельник, 22 февраля.
Им оказалась женщина с психическими расстройствами. Ее поместили в лечебное учреждение. За все время она втянула 13 подростков, подстрекая их к самоубийству.
Напомним, 16 февраля две семиклассницы отравились в городе Боярка, приняв по 40 таблеток спазмолитического препарата Дротаверин. Перед этим в одной из соцсетей они посмотрели видео с призывом попробовать этот препарат. Позже девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы. В результате 13-летняя девушка умерла, а ее 12-летнюю подругу доставили в медучреждение.
На следующий день две школьницы отравились тем же препаратом в Умани. Их далось спасти. Позже стала известна причина отравления таблетками школьниц в Умани.
Аналогичная ситуация повторилась и на третий день. Подростка из Киева, который по который по примеру девочек из Боярки и Умани, наглотался таблетокгоспитализировали.примеру девочек из Боярки и Умани, наглотался таблеток, госпитализировали.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.