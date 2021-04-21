В Индии 24 пациента с коронавирусом задохнулись из-за утечки кислорода

В индийском штате Махараштра 24 человека погибли в больнице для пациентов с коронавирусом из-за утечки кислорода из цистерны. Об этом сообщает NDTV.
Трагедия произошла в городе Нашик – в муниципальной больнице Закира Хуссейна. Всего там находились около 150 пациентов либо на кислородной зависимости, либо на аппаратах искусственной вентиляции легких.
На данный момент подача кислорода была возобновлена для других пациентов. Министр здравоохранения Махараштры Раджеш Топ пообещал, что правительство проведет тщательное расследование инцидента.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.