В Запорожье мужчина угрожал полицейским, запугивая своим авторитетным статусом. Фото. Видео

В Запорожье задержали мужчину, который угрожал патрульным полицейским, запугивая своим авторитетным статусом в криминальной среде. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Установлено, что около 23:00 сотрудники патрульной полиции получили вызов о драке в ночном заведении. На месте происшествия к ним подошел неизвестный и начал дерзко высказывать свое пренебрежение. Унижение полицейских сопровождалось нецензурной бранью и перешло в открытые угрозы. При этом злоумышленник громко выкрикивал, что он является достаточно известным и влиятельным в криминальной среде.
Конфликт произошел в присутствии многих свидетелей и был зафиксирован на видео. По материалам внутренней безопасности Нацполиции следователи отдела полиции Запорожского районного управления начали уголовное производство.
Злоумышленником оказался 34-летний житель Запорожья, который неоднократно привлекался к ответственности за грабеж, мошенничество и нанесение телесных повреждений. При физической поддержке бойцов полиции особого назначения ГУНП в Запорожской области он был задержан. Мужчине объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.