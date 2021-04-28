«Оставьте рынки в покое»: запорожские предприниматели устроили митинг под стенами мэрии. Фото

Сегодня, 28 апреля, около 150 предпринимателей устроили акцию протеста у стен Запорожского горсовета. Они выступили с требованием к городскому голове отозвать свое решение о назначении директором КП «Запорожрынок» Олега Коломойца.
«Не дайте умереть рынкам Запорожья», «Оставьте рынки в покое», «Мэр, услышь нас», «Мэр! Останови беспредел. Тебя обманули, рынки разграбят!» - плакаты с такими лозунгами держали в руках представители малого и среднего бизнеса.
Люди опасаются, что могут остаться без работы и потеряют то, что столько лет наживали непосильным трудом.
– Сегодня предприниматели пришли в горсовет, чтобы втретиться с мэром по поводу назначения нового директора КП «Запорожрынок» Олега Коломойца, - рассказывает РепортерUA предприниматель Владимир Коляка. - Мы возмущены! Каждый из нас вложил немалые средства, строил своими руками свои киоски, магазины и все мы беспокоимся за будущее коммунальных рынков. Очень много информации ходит о том, что со временем рынки могут просто перестать существовать, потому что все понимают, что в городе произошла небольшая революция. Мы считаем, что это назначение больше политическое и может нанести определенный вред рынкам и городу Запорожью. В понедельник мы собрали подписи под обращением к мэру, но он опять никак не отреагировал. Нынешнее руководство сейчас ездит по рынкам, знакомится с предпринимателями, выкладывает в соцсети красивые картинки, но на самом деле никто их не воспринимает. Мы требуем встречи с мэром и хотим обсудить новые кандидатуры на должность. Потому что каждый из нас вложил свои средства в КП «Запорожрынок» и заслуживает хотя бы того, чтобы быть услышанным. Мы будем стоять до победного! Каждый из нас вышел за себя и за свою семью.
Кроме того, люди встревожены появлением на рынках города активистов накануне назначения нового руководителя КП. Участники акции утверждают, что они устраивали провокации в последние дни.
Сегодня к митингующим никто из представителей городской власти так не вышел. После этого предприниматели решили перекрыть проспект Соборный. В момент, когда митингующие перекрывали дорогу, один из автомобилей на пешеходном переходе сбил одного из участников акции. На место прибыла бригада медиков.
Напомним, в понедельник также состоялась акция против назначения директора КП «Запорожрынок». Были собраны около сотни подписей и переданы представителю городского совета.
РепортерUA ранее сообщал о том, что подобные провокации, направленные на захват активов рынков как коммунальной собственности, начали происходить с 2014 года.
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В этому году попытки возобновились. 6 апреля под стены управления КП «Запорожрынок» пришли около десяти человек, которые назвали себя членами общественной организации «КОШ». В свою очередь, предприниматели заявили о попытке рейдерского захвата предприятия.
Отметим, что КП «Запорожрынок» единственное в Украине предприятие, в состав которого входят 8 коммунальных рынков.
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