В Индии массово кремируют умерших от коронавируса. Фото. Видео

В Индии общее количество умерших от коронавируса людей превысило 200 тысяч. Об этом сообщает Sky News.
За прошлые сутки в стране зафиксировали 362 757 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество больных людей составляет более 17,9 миллиона.
По количеству смертей от коронавируса Индия занимает четвертое место после США, Бразилии и Мексики. По всей стране горят погребальные костры. Умерших от коронавируса кремируют.
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