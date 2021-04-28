В Индии массово кремируют умерших от коронавируса. Фото. Видео

РепортерUA, фото EPA/UPG, видео Youtube 28 Апр 2021 - 16:40

В Индии общее количество умерших от коронавируса людей превысило 200 тысяч. Об этом сообщает Sky News.

За прошлые сутки в стране зафиксировали 362 757 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество больных людей составляет более 17,9 миллиона.

По количеству смертей от коронавируса Индия занимает четвертое место после США, Бразилии и Мексики. По всей стране горят погребальные костры. Умерших от коронавируса кремируют.

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