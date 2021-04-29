В Запорожской области не будут вводить дополнительные ограничения на Пасху

Несмотря на то, что Запорожская область находится в «красной» зоне эпидемической опасности, власть не будет вводить дополнительные карантинные ограничения на майские выходные и на Пасху. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил председатель облгосадминистрации Александр Старух.
- Ситуация с заболеваемостью зависит от каждого из нас. Есть определенные позитивные тенденции – от COVID вылечилось больше людей, чем заболевает. Но по всем показателям в Запорожской области сохраняется уровень «красной» зоны. На следующей неделе Запорожская область имеет все шансы выйти из «красной» зоны, если запорожцы безопасно проведут выходные. Областная власть не будет вводить дополнительные ограничения, мы рассчитываем на сознательность наших граждан, - отметил Александр Старух.
Для того, чтобы не допустить массового скопления людей на пасхальные праздники запорожцев призывают отметить Пасху и майские в кругу семьи и не ходить в церковь. Часть церквей согласилось провести все богослужения в режиме онлайн. В других храмах освящение пройдет на свежем воздухе или в помещении с открытыми дверьми и с соблюдением дистанции.
- Все церкви пообещали соблюдать карантинные ограничения и проводить службу безопасно для прихожан. Как мы проведем начало мая, от этого и будет зависеть дальнейшая ситуация с заболеваемостью. Я прошу подумать о безопасности своей и своих родных, - обратился Александр Старух.
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