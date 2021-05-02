Православные христиане празднуют Пасху

Православные христиане в Украине и более чем 60 странах мира 2 мая празднуют день Христова Воскресения. Пасху по юлианскому календарю отмечают Православная церковь Украины, Украинская греко-католическая церковь и Украинская православная церковь.
После смерти Спасителя его тайный ученик Иосиф Аримафейский обратился к римскому наместнику, прокуратуру Иудеи Понтию Пилату с просьбой забрать тело усопшего. Получив разрешение, Иосиф похоронил Иисуса Христа в своем склепе, расположенном в саду у Голгофы, и завалил вход в гробницу тяжелой каменной плитой.
Тело Спасителя было погребено в пятницу накануне иудейской Пасхи. На рассвете третьего дня к пещере направились ученицы Христа, которые прибыли вместе с ним в Иерусалим из Галилеи. Они хотели умастить тело усопшего специальными благовониями.
Подойдя к гробнице, женщины увидели, что камень у входа сдвинут, а склеп пуст. В нем осталась лишь погребальная плащаница - полотно, которым было обернуто тело. Жены-мироносицы первыми из последователей Иисуса Христа узнали о чуде воскресения и сообщили об этом остальным его ученикам. День, в который произошли эти события, ныне называется Воскресеньем.
Около полуночи в храмах звучит возглас Христос Воскресе! и начинается самое торжественное богослужение года.
По традиции к празднику в Украину из Иерусалима был доставлен Благодатный огонь. Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая торжественная - первая неделя, Светлая седмица, в течение которой ежедневно совершаются богослужения. Они точно повторяют службу пасхальной ночи.