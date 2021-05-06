Запорожье выходит из «красной» зоны: с завтрашнего дня откроются магазины, спортзалы и рестораны

РепортерUA 06 мая 2021 - 18:41

Сегодня, 6 мая, было принято решение, согласно которому в Запорожье и Запорожской области отменяются ограничения «красной» зоны. Это дает возможность ослабить карантин в областном центре.

С 7 мая в Запорожье откроют: заведения общественного питания, магазины, рынки, торгово-развлекательные центры, спортивные залы, музеи, библиотеки и т. д. Они будут иметь право работать с соблюдением карантинных требований.

Общественный транспорт уже завтра сможет перевозить пассажиров без наличия справок, но по-прежнему в защитных масках и не более чем по количеству мест для сидения. С 11 мая планируется также восстановить очное обучение в школах.

Напомним, с 9 апреля Запорожье находилось в «красной» зоне. Соответствующее решение на заседании в Киеве приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Во исполнение решения Государственной комиссии и Постановления Кабинета Министров Украины в Запорожье были введены карантинные ограничения «красной» зоны. Они касались работы школ, общественного транспорта, предприятий общественного питания, культуры, торговли и так далее. Согласно государственным нормам эти ограничения должны быть обязательно введены. Ослабить их можно было только после выхода города из «красной» зоны, что и произойдет с 7 мая.

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