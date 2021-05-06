В Запорожье кран «Захарий» наткнулся на подводную скалу: работа временно приостановлена. Фото

Сегодня, 6 мая, во время выполнения работ Кран «Захарий» наткнулся на подводную скалу, из-за неправильно проделанной работы по речному маршруту. Об этом сообщили в подрядной организации «Онур».
Было повреждено дно крана, поэтому сейчас он временно приостанавливает свою работу.
В компании отметили, что намерены в максимально быстрые сроки отремонтировать поврежденную часть и возобновить работы по строительству моста.
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Строительство запорожских мостов: завершен второй этап надвижки и идет подготовка к монтажу второй секции. Фото
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