В Запорожье кран «Захарий» наткнулся на подводную скалу: работа временно приостановлена. Фото

РепортерUA 06 мая 2021 - 18:54

Сегодня, 6 мая, во время выполнения работ Кран «Захарий» наткнулся на подводную скалу, из-за неправильно проделанной работы по речному маршруту. Об этом сообщили в подрядной организации «Онур».

Было повреждено дно крана, поэтому сейчас он временно приостанавливает свою работу.

В компании отметили, что намерены в максимально быстрые сроки отремонтировать поврежденную часть и возобновить работы по строительству моста.

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