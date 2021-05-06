Строительство запорожских мостов: завершен второй этап надвижки и идет подготовка к монтажу второй секции. Фото

Строительство автотранспортной магистрали через р. Днепр в г. Запорожье продвигается большими темпами. Представители генподрядной и субподрядных организаций выполняют работы одновременно на девяти сооружениях флагмана президентской программы «Большая стройка».
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На сооружении № 18 - это железнодорожный путепровод, под которым будет проходить часть автомагистрали - мостостроители начали работы по монтажу страховочных пикетов.
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На сооружениях № 16 (съезд с вантового моста), № 6 (путепровод над кольцом на о. Хортица), № 3 (подход к низовой части балочного моста) и № 10 (низовая часть вантового моста) продолжается накопление металлоконструкций на строительных площадках.
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Накапливают металлоконструкции и на стройплощадке сооружения № 9 - подход к низовой ветви вантового моста со стороны острова Хортица. Также, на этой постройке ведутся работы по монтажу четырех временных опор.
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На подходе к низовой части балочного моста со стороны острова Хортица - сооружение № 5 - мостостроители выполняют работы по монтажу опалубки и армированию I захватки (длина 34,0м) для устройства плиты проезжей части.
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Продвигаются работы на самых мостовых переходах - на верховой части вантового моста (сооружение № 10в) и на низовой 1 части балочного моста (сооружение № 4н).
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На вантовом мосту ведутся работы по устройству буронабивных свай временной опоры. Сейчас ведутся подготовительные работы для монтажа Секции № 2 пролетного строения.
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На балочном мосту строители завершили второй этап продольной надвижки секции на опоры моста, и сейчас начаты работы по сбору секции № 3 пролетного строения сооружения.
Напомним, что первый этап надвижки секции состоялся 2 апреля, во время визита на объект строительства заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, председателя Укравтодора Александра Кубракова, директора департамента по развитию дорог Укравтодора Андрея Ивко, народного депутата Украины Артема Кунаева и председателя Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха. Тогда мостостроители надвинули секцию на опору на длину 67 метров.
Ранее РепортерUA сообщал о том, что 25 апреля мостостроители смонтировали первую секцию вантового моста автотранспортной магистрали через Днепр.
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