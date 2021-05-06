Строительство запорожских мостов: завершен второй этап надвижки и идет подготовка к монтажу второй секции. Фото

РепортерUA 06 мая 2021 - 11:05

Строительство автотранспортной магистрали через р. Днепр в г. Запорожье продвигается большими темпами. Представители генподрядной и субподрядных организаций выполняют работы одновременно на девяти сооружениях флагмана президентской программы «Большая стройка».

  • На сооружении № 18 - это железнодорожный путепровод, под которым будет проходить часть автомагистрали - мостостроители начали работы по монтажу страховочных пикетов.

  • На сооружениях № 16 (съезд с вантового моста), № 6 (путепровод над кольцом на о. Хортица), № 3 (подход к низовой части балочного моста) и № 10 (низовая часть вантового моста) продолжается накопление металлоконструкций на строительных площадках.

  • Накапливают металлоконструкции и на стройплощадке сооружения № 9 - подход к низовой ветви вантового моста со стороны острова Хортица. Также, на этой постройке ведутся работы по монтажу четырех временных опор.

  • На подходе к низовой части балочного моста со стороны острова Хортица - сооружение № 5 - мостостроители выполняют работы по монтажу опалубки и армированию I захватки (длина 34,0м) для устройства плиты проезжей части.

  • Продвигаются работы на самых мостовых переходах - на верховой части вантового моста (сооружение № 10в) и на низовой 1 части балочного моста (сооружение № 4н).

  • На вантовом мосту ведутся работы по устройству буронабивных свай временной опоры. Сейчас ведутся подготовительные работы для монтажа Секции № 2 пролетного строения.

  • На балочном мосту строители завершили второй этап продольной надвижки секции на опоры моста, и сейчас начаты работы по сбору секции № 3 пролетного строения сооружения.

Напомним, что первый этап надвижки секции состоялся 2 апреля, во время визита на объект строительства заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, председателя Укравтодора Александра Кубракова, директора департамента по развитию дорог Укравтодора Андрея Ивко, народного депутата Украины Артема Кунаева и председателя Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха. Тогда мостостроители надвинули секцию на опору на длину 67 метров.

Ранее РепортерUA сообщал о том, что 25 апреля мостостроители смонтировали первую секцию вантового моста автотранспортной магистрали через Днепр.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

public://uploads/photos/182760634_3958670950906764_3206869240157916145_n.jpg
public://uploads/photos/183136425_3958670937573432_7984212794966912749_n.jpg
public://uploads/photos/181996829_3958670637573462_971465849414680748_n.jpg
public://uploads/photos/182609724_3958670634240129_71591227028098627_n.jpg

public://uploads/photos/182609723_3958670650906794_4123225875019350717_n.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Да
22%
Только, если это будет бесплатно
13%
Нет
24%
Не знаю
9%
Сомневаюсь в качестве вакцины, поэтому не буду делать прививку
32%
Всего голосов: 3380
Loading...