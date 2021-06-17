В ближайшие дни «Захарий» снова приступит к работе на запорожских мостах. Видео

В ближайшие дни плавкран «Захарий» снова приступит к работе на мостах, поэтому темпы строительства на вантовом мосту ускорятся. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА.
Кроме того, в круглосуточном режиме продолжаются работы на других объектах мостового строительства. По информации главного инженера кампании «Онур» Александра Цвященко, пока на стройплощадки мостов уже завезено 72% металлических пролетных строений - это основные конструкции и 73% вспомогательных конструкций.
Сейчас на строительной площадке №1 в Кривой бухте уже готовы к транспортировке и монтажу 6 сегментов вантового моста. Поэтому, как только плавкран «Захарий» прибудет в Запорожье, его ожидает много работы.
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