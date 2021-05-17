Экоактивистка об открытии мастерской «PlasticOn»: Наша миссия – приобщить запорожцев к осознанному потреблению. Фото

Сегодня, 17 мая, в Запорожье стартовал онлайн-марафон «Zero waste ZP 2021», где каждый желающий сможет в течение месяца ознакомиться с принципами сознательного потребления. Акцию проводит общественная организация «Zero waste ZP», которая в это же время активно работает над реализацией проекта современной мастерской по переработке пластиковых отходов «PlasticOn». Цель проекта – снизить количество пластика, которое попадает на запорожские свалки.
Краудфандинговая компания по сбору средств на открытие мастерской стартовала 11 мая, и только за два дня удалось собрать 21 тысячу гривен от 68 благотворителей. С чего все начиналось, как возникла идея мастерской и какие перспективы она имеет в дальнейшем, глава «Zero waste ZP» Ирина Щетинина рассказала в интервью РепортерUA.
– Как вы попали в культуру «zero waste» и стали главой общественной организации?
– Более активно я стала развивать эту тему с рождением ребенка. Это событие меняет многое в мировоззрении женщины, появляется больше времени подумать. Поэтому стала интересоваться, как я могу сохранить свой город, страну, планету в том виде, в котором она есть сейчас, для своего ребенка, чтобы ему потом не пришлось сталкиваться с последствиями пластикового загрязнения. Сначала я делилась информацией в своем инстаграме, потому что мать оказывается в социальной изоляции, когда интересы меняются, а рассказать об этом некому. Я проходила эко-марафон от другой организации, постепенно набиралась опыта, далее участвовала в проекте от «Edison space» – «Concept School» и получила заряд сил на то, чтобы развиваться. Сначала мои идеи, виденье зародилось там. Я поняла, что могу сделать что-то большее, и постепенно начала обдумывать, как сделать так, чтобы я была не одна, была более весомой. И решила создать общественную организацию, – сообщила Ирина. – Постепенно рассказывала о своей деятельности и у себя в инстаграм, и завела отдельные страницы организации еще до того, как официально ее зарегистрировала, это была как общественная инициатива. Далее ко мне присоединялись люди, команда росла. Сейчас у нас около 10-15 человек на волонтерских основах. Каждый делает то, что ему по силам. Понятно, что все заняты в других сферах, мы не можем уделять этому 100 % своего времени, но стараемся как можно больше. Кто-то хорошо делает дизайн, кто-то хорошо пишет тексты, кто-то общается с партнерами. Кто-то поддерживает морально, это тоже очень важно, чтобы не выгореть. Мы – локомотив и мы объединяем вокруг себя всех эко-осознанных жителей Запорожья. Мы регулярно обновляем наши соцсети, наша основная коммуникация там. У нас есть периодически какие-то выездные акции, офф-лайн акции, но в основном мы в онлайне, – отметила глава общественной организации.
«Мы – локомотив и мы объединяем вокруг себя всех эко-осознанных жителей Запорожья»
– Расскажите немного об эко-марафоне.
– Для того, чтобы познакомить людей с принципами осознанного потребления и познакомить с деятельностью нашей организации, мы решили провести экомарафон как раз в момент проведения краудфандинга. В течение месяца, с сегодняшнего дня до 13 июня, в наших соцсетях участники марафона будут получать задания, которых всего десять. Некоторые из них будут касаться только человека, например, взять кофе в свою тару. Также будут задания посложнее, для тех, кто хочет на что-то влиять. Например, написать производителю товара с просьбой заменить упаковку, подумать об альтернативах, использовать стекло, металл, которые можно перерабатывать бесконечно, или подобрать пластик, который лучше перерабатывается. Задания выполняются в своем темпе в течение месяца. Участники рассказывают о результатах в соцсетях с нашим упоминанием. И через месяц участники получат разнообразные подарки от наших партнеров, – сообщила Ирина Щетинина.
– Как возникла идея создания мастерской?
– Мне хотелось сделать что-то масштабное, то, что могло бы «кормить» деятельность организации. Те же обращения к власти требуют времени, чтобы правильно оформить письмо, обработать все данные, отправить, дождаться ответа, и так далее. Это все требует времени, но не подразумевает никакой оплаты. Подсказал нам идею один из участников организации, который когда-то увидел сайт «Рreciousplastic». Это глобальная инициатива датского дизайнера, который собрал всю информацию, что может понадобиться таким «гаражным переработчикам». Именно с его подачи по всему миру открываются локальные мастерские по переработке пластика, для того чтобы эта инфраструктура была не такой дорогой и была под силу местным активистам. Самая известная такая мастерская в Украине находится в Одессе. Мы туда ездили на мастер-класс, учились перерабатывать пластик. Есть в Киеве, Днепре, Чернигове, Черновцах, Луцке. А в Запорожье еще нет. Поэтому я загорелась этой идеей, перелопатила этот сайт, прошла курс по социальному предпринимательству, чтобы оформить эту идею в осязаемый вид. Дальше начала искать возможности, как это воплотить, потому что на то, чтобы стартовать, тоже нужны деньги, – отметила экоактивистка.
– Расскажите немного про финансовую составляющую?
– В Центре молодежи было мероприятие, на которое приглашали инвесторов, запорожских бизнесменов, и мы рассказывали свои инициативы и слушали, что они нам подскажут, как продвигать свои инициативы. Все были единогласны, что инвесторы нам просто так деньги не дадут, пока мы не покажем, что мы уже умеем, что у нас есть. То есть, они должны быть уверенными, что эти деньги не пропадут, и мы сможем довести проект до конца. Поэтому поиск финансирования среди индивидуальных инвесторов мы пока не рассматриваем. Мы начали искать грантовые возможности, написали несколько заявок на гранты, не выиграли, но не расстроились, продолжили дальше искать, и вот нашли конкурс от международного фонда «Возрождение». Они занимаются дофинансированием проектов. Они выделят нам 60 тыс. грн, если мы за два месяца соберем на краудфандинге такую же сумму. И уже за эти деньги мы сможем приобрести два станка. Первый – это шредер, который дробит пластик на мелкие кусочки, второй – экструдер, который переплавляет пластик в нити, они между собой склеиваются и получаются разные изделия – стаканы, миски, чашки, ящики, планируем делать светильники. Есть много идей, с которыми нужно работать. Это не то дело, в котором есть четкий план, здесь нужны эксперименты. Мы будем продавать наши изделия в мастерской и проводить платные мастер-классы по переработке пластика. То есть человек сможет самостоятельно прийти и под нашим руководством сделать себе изделие того цвета и из такого пластика, который он либо сам принес, либо который у нас будет, – отметила глава «Zero waste ZP».
– Откуда мастерская будет получать пластик?
– Жители города уже готовы. Те, кто сортируют мусор давно, хотят хорошую станцию по сортировке. У нас есть две – SilpoRecycling. Но они принимают ограниченное количество типов пластика, потому что другие виды пластика накапливать не совсем выгодно, а тем более отправлять на переработку в другие регионы Украины. В городе также достаточно обычных пунктов приема в каждом районе. Их можно найти, главное желание. Но многих жителей отпугивает состояние этих пунктов или их посетители, – рассказала Ирина Щетинина.
– У нас в Украине есть заводы, которые используют в деятельности вторсырье, в том числе и пластик. Но они находятся далеко, и нужно накопить большие объемы, чтобы им туда отправить. Мы подходим с другой стороны. Мы будем принимать большее количество пластика, и будем работать только с ним. Это будет второй тип – HDPE, потому что с ним легче всего работать, наибольший выбор цветов, и нас уже научили с ним работать. Также будем принимать полипропилен – пятый тип пластика, полистирол – шестой, и четвертый тип – LDPE.
– Где вы будете принимать пластик?
– Пока только в нашей мастерской, она будет находится в районе автовокзала. Мы будем работать и в том направлении, чтобы сделать более удобный доступ и с других районов. Но это работа на перспективу, поскольку логистика вначале может съесть все доходы, – отметила экоактивистка.
– Какие ваши планы на будущее?
– Все подобные мастерские стартуют с двух станков – шредер и экструдер. Экструдер делает нитку и цвет получается однородный. Мы же потом хотим купить термопресс, где можно будет делать большие листы пластика, и это уже будет разноцветный материал. Он будет разной толщины, его можно сделать тоненьким и толстым. И уже из этих листов вырезать на фрезерном станке детали для других изделий. Вообще, с чего начался мой первый проект, в котором я участвовала во время обучения по социальному предпринимательству – я хотела убить двух зайцев. Открыть мастерскую по переработке пластика и из этого пластика делать садовые компостеры, чтобы таким образом бороться еще и с органическим мусором. Потому что о нем сейчас говорят мало. Сортировать органику в городе это как сдавать жестянки. Я живу во многоэтажке и поставила себе садовый компостер, но меня не устраивает его качество: он хлипкий, тонкий, я его с трудом собрала в ноябре при помощи неродных креплений, но он держится. И я хотела делать подобные садовые компостеры, чтобы показать, что компост может быть красивым, и его можно устанавливать даже возле жилых домов. Но потом я поняла, что будет очень сложно рассказать людям, зачем нужны компостеры. Поэтому эту идею пока оставили на будущее, когда мы отработаем эту технологию, научим жителей города сортировать и перерабатывать пластик собственноручно. Тогда мы сможем работать над тем, чтобы купить термопресс и фрезерный станок, – рассказала Ирина.
– Где вы будете реализовывать изделия?
– Продавать будем в мастерской и онлайн.
– Не планируете, если люди будут сдавать большими объемами, делать скидки для таких клиентов?
– Интересная идея, можно подумать. Но что мы точно будем делать, так это скидки тем, кто будет нам помогать. Потому что рук всегда не хватает, всегда нужны волонтеры. Мы и сейчас приглашаем всех, кто хочет делать что-то большее, в организации всегда нужна какая-то помощь. Будем приглашать в мастерскую для того, чтобы рассказывать посетителям, как сортировать пластик. Потому что просто сказать «приносите пластик» - этого мало, и сделать инструкцию – этого тоже мало. Нужно провести за руку, показать, рассказать. И для тех, кто будет нам помогать, мы будем продумывать систему лояльности и предоставлять им возможность привнести в свою жизнь изделия из переработанного пластика, – отметила глава «Zero waste ZP». – По поводу нашего краундфандинга. Мы не только просим деньги, но еще и даем подарки за то, что человек нас поддерживает. В зависимости от суммы, человек может выбрать либо бамбуковую зубную щетку, либо восковые салфетки – замена пищевой пленки, либо мастер-класс по переработки после нашего открытия. Если это компании, то мы сможем проводить выездные мастер-классы и с ними участвовать в общегородских мероприятиях.
– Можно ли ваше изделие сдать на повторную переработку?
– В процессе переплавления пластик теряет свои свойства, становится более хрупким. Насколько я знаю, пластик можно переработать до семи раз. В любом случае, мы свои изделия будем маркировать, и человек может потом сдать нам на повторную переработку. Мы этот пластик будем домешивать к другому, таким образом его свойства будут сохранены, – рассказала Ирина.
– Что не так с установленными в Запорожье баками для сортировки мусора?
– Все не так. В прошлом году меня эта тема очень сильно беспокоила. В 2018 году в Запорожье была принята городская целевая программа по установке баков для раздельного сбора. В итоге на реализацию программы не выделили деньги. Но каким-то образом деньги выделили на программу по ЖКХ, и уже из того финансирования были установлены баки. Но не 49 площадок в Южном микрорайоне, как подразумевала целевая программа. И тогда бы было экономически выгодно собирать пластик и стекло в одном районе, перевозить на полигон для дополнительной сортировки, реализовать и получить деньги. Это было бы выгодно. Но этого не случилось. И власти решили установить восемь контейнерных площадок по всему городу. Делать это никому не выгодно. Кроме того, не было проведено никакой информационной компании. Да, были сюжеты на телевидении об установке баков, все классно, но объяснить людям, что и как делать, никто не стал, – отметила экоактивистка. – Переработка пластика сложная. Пластик пластику рознь. Не все виды пластика перерабатываются в принципе. Не все виды пластика принимаются на переработку в Запорожье, соответственно не все можно продать. И этот пластик нужно подготовить, чтобы это было экономически выгодно. Пластик нужно помыть, в идеале – высушить, сжать и бросить в эти баки определенные виды пластика. Но об этом никто не рассказал. В итоге говорили, что эти баки будут вывозить по графику с остальным мусором. Но у меня четкое ощущение, что эти баки в принципе не вывозятся никогда. Почему так? Нам отвечают – нет денег, или «все по плану». Также говорят, что нужен мусороперерабатывающий завод, многомилионные инвестиции и прочее. Мы хотим показать, что не нужны миллионные инвестиции. Я понимаю, что огромные объемы мы не сможем переработать – это ручной труд. Но наша основная миссия – приобщить людей к осознанному обращению с отходами. Одни думают, что в Украине нет переработки, другие думают, что если нет баков возле дома, тоже нет смысла, третьи думают – мусор же сжигают, зачем сортировать. В обществе есть разные мифы, и своей деятельностью мы будем их развенчивать, – подытожила глава «Zero waste ZP» Ирина Щетинина.
«Мы хотим показать, что не нужны миллионные инвестиции. Я понимаю, что огромные объемы мы не сможем переработать – это ручной труд. Но наша основная миссия – приобщить людей к осознанному обращению с отходами».
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