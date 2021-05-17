В Запорожье следователь полиции в собственном доме устроил наркопритон. Фото

В Запорожье СБУ разоблачила следователя полиции, который в собственном доме устроил наркопритон. Об этом РепортерUA сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным предварительного следствия, майор полиции в своем доме организовал притон, где сбывал наркозависимым наркотические средства и предоставлял возможность их употреблять. Согласно одной из версий, наркотики полицейский брал с камеры вещественных доказательств отдела. Они были изъяты в ходе оперативно-розыскной деятельности.
Как сообщил РепортерUA источник в правоохранительных орагнах, речь идет о сотруднике Отдела полиции № 6 Запорожского районного управления полици.
Оперативники спецслужбы задержали полицейского в собственном доме во время оказания «услуг» очередным посетителям. В ходе обыска по месту жительства правоохранители изъяли наркотические средства и оборудование для их изготовления и употребления. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 307 (незаконное изготовление и хранение психотропных веществ с целью сбыта, по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к указанному преступлению.
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