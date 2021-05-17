В Запорожье следователь полиции в собственном доме устроил наркопритон. Фото

РепортерUA 17 мая 2021 - 16:05

В Запорожье СБУ разоблачила следователя полиции, который в собственном доме устроил наркопритон. Об этом РепортерUA сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным предварительного следствия, майор полиции в своем доме организовал притон, где сбывал наркозависимым наркотические средства и предоставлял возможность их употреблять. Согласно одной из версий, наркотики полицейский брал с камеры вещественных доказательств отдела. Они были изъяты в ходе оперативно-розыскной деятельности.

Как сообщил РепортерUA источник в правоохранительных орагнах, речь идет о сотруднике Отдела полиции № 6 Запорожского районного управления полици.

Оперативники спецслужбы задержали полицейского в собственном доме во время оказания «услуг» очередным посетителям. В ходе обыска по месту жительства правоохранители изъяли наркотические средства и оборудование для их изготовления и употребления. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 307 (незаконное изготовление и хранение психотропных веществ с целью сбыта, по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к указанному преступлению.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

public://uploads/photos/187214850_866286537294616_6215818641536816948_n.jpg
public://uploads/photos/187269095_378787010122101_8065526761658217852_n.jpg
public://uploads/photos/186528944_297641205184264_1866374824755790471_n.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...