СБУ получила разрешение на задержание народного депутата Тараса Козака

Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание народного депутата Тараса Козака. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы 20 мая.
«По ходатайству следователя СБУ, согласованного Генеральным прокурором Украины, сегодня Печерский районный суд города Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака», - сообщили в СБУ.
Напомним, ранее следователи СБ Украины объявили его в розыск. Это произошло после того, как 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении.
В частности, Медведчук и Козак подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма по ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
«СБУ имеет аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором», - добавили в спецслужбе.
Сейчас продолжается досудебное следствие.
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