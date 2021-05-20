СБУ получила разрешение на задержание народного депутата Тараса Козака

РепортерUA 20 мая 2021 - 15:19

Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание народного депутата Тараса Козака. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы 20 мая.

«По ходатайству следователя СБУ, согласованного Генеральным прокурором Украины, сегодня Печерский районный суд города Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака», - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее следователи СБ Украины объявили его в розыск. Это произошло после того, как 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении.

В частности, Медведчук и Козак подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма по ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

«СБУ имеет аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором», - добавили в спецслужбе.

Сейчас продолжается досудебное следствие.

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