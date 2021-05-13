Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения Медведчуку. Прямая трансляция

Адвокат Медведчука Богдан Коваль рассказывал, что прокуратура намерена просить взять его подзащитного под стражу. В то же время адвокат подчеркнул, что будет просить суд не удовлетворять это ходатайство.
Как сообщал РепортерUA ранее, Виктора Медведчука подозревают в совершении государственной измены и нарушении правил войны, в частности речь идет о разграблении национальных ценностей в оккупированном Крыму.
Вчера во время визита Медведчука в Офис генпрокурора ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Однако защита Медведчука заявляет, что в ходатайстве об аресте подзащитного предусмотрена альтернатива залога. Точная сумма залога пока неизвестна, ее озвучат во время заседания. Однако правоохранители просят определить сумму залога в более чем 300 миллионов гривен.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.