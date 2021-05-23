В Запорожье горел ресторан «Grill Park». Фото

РепортерUA, фото ГСЧС 23 мая 2021 - 09:42

В Запорожье, вечером 22 мая, загорелась крыша ресторана «Grill Park», который находится на проспекте Соборном. В момент возгорания в заведении находилось около 20 посетителей.

Как сообщили в пресс-службе ГУГСЧС региона, людей вывела администрация ресторана еще до приезда пожарных - пострадавших в результате ЧП нет.

Сообщение о пожаре в поступило в Службу спасения в 21:45. В борьбе с огнем были задействованы 32 спасателя и 7 единиц техники. Горели конструкции крыши на площади 10 кв. м. Уже в 22:16 пожар локализовали, а в 22:30 полностью ликвидировали.

Сотрудники ГСЧС разобрали и пролили конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание. Причины пожара установят в ходе расследования.

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