В Запорожье на «Днепровской ГЭС» провели антитеррористические учения. Фото

РепортерUA 27 мая 2021 - 15:24

Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Запорожской области провела специальные антитеррористические учения на объекте критической инфраструктуры области - филиала «Днепровская ГЭС».

Как сообщили в пресс-службе СБУ, в тренировках, в условиях максимально приближенных к реальным, приняли участие сотрудники регионального Управления СБУ, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, патрульной полиции, представители органов государственной власти и местного самоуправления и другие субъекты борьбы с терроризмом.

Целью учений стало повышение межведомственного взаимодействия по предупреждению диверсионных и террористических угроз. Во время выполнения тренировочных заданий силовики провели комплекс мероприятий по выявлению и нейтрализации условных диверсантов, которые по замыслу тайно проникли на территорию региона и планировали осуществить ряд взрывов на стратегически важном предприятии. Благодаря слаженным действиям правоохранителей и военных «диверсионные группы» были обнаружены, опасность нейтрализована.

После завершения тренировок члены координационной группы АТЦ совместно с другими участниками проанализировали результаты учений и определили вопросы, по которым будет происходить дальнейшая профессиональная подготовка подразделений, привлекаемых к проведению антитеррористических мероприятий.

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