ГСЧС разыскивает троих мужчин, которые спасли детей в Бердянске

РепортерUA 31 мая 2021 - 19:07

Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области ищет мужчин, которые спасли вчера, 30 мая, двух тонувших детей.

Данный случай произошел на Средней косе в Бердянске. Медикам сообщили, что с воды вытащили двух несовершеннолетних детей. Мальчик и девочка уже были без сознания. Медики реанимировали обоих детей. 9-летнюю девочки удалось привести в чувство только через 20 минут. Пострадавших доставили в больницу.

Они остались живы только благодаря своевременным решительным действиям неравнодушных прохожих. По словам заявителя, детей спасли трое мужчин.

«Главное управление ДСНС Украины в Запорожской области обращается к гражданам с просьбой: если вы владеете информацией о героях этой истории, сообщайте по тел. пресс-службы (061) 787-94-83. Ведь человек, совершивший подвиг, является примером для подражания, достойная признания и уважения соотечественников. Страна должна знать своих героев!» - говорится в сообщении.

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