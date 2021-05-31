В Бердянске едва не утонули двое детей: состояние девочки остается тяжелым

РепортерUA 31 мая 2021 - 13:04

В Бердянске едва не утонули двое детей. Оставшись без присмотра родителей, 9-летняя девочка и 7-летний мальчик наглотались морской воды и начали тонуть. Реанимационные мероприятия продолжались на берегу около 20 минут.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, данный случай произошел 30 мая около 13:35. В Бердянский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение городской больницы доставили 9-летнюю девочку и 7-летнего мальчика с диагнозом утопление в морской воде. Состояние девочки остается тяжелым.

Установлено, что в Бердянске на территории пляжа одного из санаториев, дети без присмотра родителей пошли купаться и начали тонуть. Родители, которые в это время находились на берегу бросились вытаскивать детей из воды. На место прибыла бригада врачей скорой помощи, около 20 минут проводили реанимационные мероприятия, после которых детей госпитализировали в больницу. В настоящее время состояние девочки остается тяжелым, а мальчика оценивается как средней тяжести.

Работники полиции призывают родителей быть ответственными и внимательными особенно в период летнего отдыха с детьми на воде!

 

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