Шлагбаум перед въездом на пляж в Примпосаде: запорожская полиция открыла уголовное производство

При въезде на территорию одного пляжей в курортном поселке Приморский Посад в мае установили шлагбаум. С владельцев автомобиля за въезд на побережье Азовского моря требуют 80 гривен, авто с прицепом - 150 гривен, а за установку палатки - 500 гривен.
Законность шлагбаума и платного въезда проверяет полиция. Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, все обращения граждан по поводу требований платного въезда в Примпосаде в полиции внесли в журнал единого учета заявлений и сообщеий про уголовные правонарушения. По факту установки шлагбаума открыто уголовное производство за самоуправство (ч.1 ст.356 УК Украины).
Прибрежная зона, за въезд на которую требуют деньги, находится в аренде. В ходе расследования проведут проверку наличия у частного предприятия разрешительных документов на аренду земли и основания для получения этих документов. Кроме этого, полицейские проверят условия выполнения договора между предприятием и местной властью по оказанию услуг отдыхающим.
В полиции отметили, что еще в 2012 году уполномомченные органы уже обращались в суд по вопросу возможной незаконной аренды земельных участков и незаконной деятельности на прибрежной территории. Однако суд отказал в иске.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.