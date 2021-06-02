Девочку, которую вытащили из воды в Бердянске, перевели в Запорожскую областную детскую больницу

В Запорожскую областную детскую клиническую больницу перевели девятилетнюю Валерию, которую спасли 30 мая в Бердянске. Об этом сообщила заведующая отделением анестезиологии детского стационара Бердянского территориального медицинского объединения Галина Муляр, передает Суспільне.
По ее словам состояние ребенка остается тяжелым, но стабильным.
«Она до сих пор находится в состоянии медикаментозного сна. Для дальнейшего лечения ребенка переводят в областную детскую больницу Запорожья. Там уже будут решать, когда ее из него выводить», - сообщила Галина Муляр.
Как сообщал РепортерUA ранее,7-летний Даниил и 9-летняя Валерия 30 мая пошли купаться примерно в полдень в штормовое море. Они не смогли выбраться на берег самостоятельно и начали тонуть. Очевидцы происшествия бросились на помощь. Обоих детей спасли, однако у Валерии на момент приезда медиков констатировали клиническую смерть. Сердечно-легочная реанимация длилась около 20 минут, после чего ее жизненные функции восстановились.
Состояние Даниила на сегодня средней тяжести, пока его уже перевели в педиатрическое отделение Бердянского территориального медицинского объединения для дальнейшего лечения.
Также мы сообщали о том, что спасатели разыскали двух мужчин, которые спасли тонущих в море детей.
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