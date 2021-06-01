В Бердянске разыскали мужчин, которые спасли двух тонущих детей. Фото

В Бердянске спасатели разыскали двух мужчин, которые спасли тонущих в море детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области.
Как сообщал РепортерUA ранее, происшествие случилось 30 мая на побережье Бердянской косы. Около полудня маленькие отдыхающие из Мариуполя пошли купаться в море. Море штормило, и детей отнесло на 40 метров от берега, где они начали тонуть.
На помощь бросились двое мужчин, которые вынесли детей из воды. Очевидцы сразу вызвали скорую, но дети были без сознания, и еще один мужчина - Сергей Шинкарук начал делать сердечно-легочную реанимацию. Мальчика удалось откачать достаточно быстро, девочка не приходила в себя, но мужчина продолжал реанимационные мероприятия. Ему частично удалось очистить легкие ребенка от воды. К тому времеени приехала скорая, и помощь девочке продолжили оказывать медики.
Как рассказывает один из спасателей Роман Борисенко, он раз шел на обед, когда услышал крики о помощи со стороны пляжа. Мужчина сразу побежал на место происшествия и увидел, что в воде находится несколько человек.
«Они кричали, что тонут дети. Сначала я помог добраться до берега женщине, которая также находилась в воде и пыталась помочь, но выбилась из сил. Затем подплыл к мужчинам, которые уже нашли мальчика и передали его мне. Я схватил малого и поплыл к берегу. Между тем другие уже вытащили на берег девочку», - вспоминает Роман.
Он, как и Сергей Шинкарук отдыхает и проходит лечение в пансионате в Бердянске.
По состоянию на 1 июня 7-летний Даниил уже чувствует себя хорошо. После проведения кислородной терапии, его перевели в педиатрическое отделение. По словам заведующей подстанции СМП Бердянска Анны Скопенко, 9-летняя Валерия на момент приезда бригады, находилась в состоянии клинической смерти. Медработникам понадобилось 18 минут чтобы восстановить дыхание и сердечную деятельность. Анна Олеговна отмечает, что в таких ситуациях очень важно не прекращать проводить сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой.
«Даже если человек не дышит, никогда не сдавайтесь, не прекращайте делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Именно эти действия играют решающую роль в таких историях», - пояснила врач.
Сейчас девочка до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии. Сегодня, 1 июня, ее реанимобилем перевезли в Запорожскую областную клиническую детскую больницу.
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