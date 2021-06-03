В запорожской полиции рассказали подробности ДТП с участием скорой: трое пострадавших

В пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области рассказали подробности аварии с участием автомобиля скорой помощи. Авария произошла сегодня, 3 июня, примерно в 8:40.
Сообщается, что водитель автомобиля «MAZDA 6» ехал по проезжей части улицы Крепостной со стороны ул. Школьной в направлении ул. Александровской. В это время, по проезжей части проспекта Соборного с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами двигался специализированный автомобиль скорой медицинской помощи под управлением водителя 1970 г.р., в качестве пассажиров в автомобиле находились фельдшер и медицинская сестра.
«По проезжей части ул. Крепостной, во встречном водителям направлении, двигался автомобиль «Mitsubishi Lancer». Его водитель на перекрестке с проспектом Соборным поворачивал направо и, увидев автомобиль скорой медицинской помощи, остановился. При пересечении регулируемого перекрестка ул. Крепостной и просп. Соборного водителем автомобиля «MAZDA 6» на зеленый сигнал светофора произошло его столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи. После чего автомобили задели автомобиль «Mitsubishi Lancer», - говорится в сообщении.
В результате аварии в больницу доставлены водитель и два пассажира скорой помощи с травмами различной степени тяжести. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.