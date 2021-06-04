В Сербии ночью взорвался склад боеприпасов. Видео

В Сербии этой ночью, 4 июня около 01:30 утра по местному времени, на заводе Слобода оборонно-промышленного комплекса начался пожар и взорвались склады с боеприпасами. Об этом сообщает Novosti.rs.
Завод находится на окраине города Чачак в центральной части страны. На время начала пожара на заводе находились около 30 рабочих, которые укрылись в бетонном подвале. Местные жители в прилегающих районах были эвакуированы.
«Большинство рабочих, которые работали во время взрыва, были эвакуированы, а некоторые из них все еще находятся в здании, но их перевели в безопасную часть. Окружающие здания были эвакуированы, и взрывы снова усилились», - говорится в сообщении.
Взрывы продолжались всю ночь. Утром в Чачаке все еще клубится густой дым, пожар еще не потушен и слышны взрывы.
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