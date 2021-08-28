Выросло количество жертв взрывов в воинской части в Казахстане

РепортерUA 28 Авг 2021 - 10:57

В Казахстане число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов увеличилось до 13. Об этом в субботу, 28 августа, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики, пишет РепортерUA.

«Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 13. На месте ЧС обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается», - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что поиски трех пропавших продолжаются.

По данным ведомства, всего в результате взрывов пострадали 98 человек. Среди них порядка 50 сотрудников МЧС, которые получили ранения и травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура.

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