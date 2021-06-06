Фоторепортаж: на запорожской «Радуге» проходит масштабный фестиваль уличной еды

С 4 по 6 июня в Запорожье на каскаде фонтанов «Радуга» проходит трехдневный фестиваль уличной еды «Пикник на Радуге». РепортерUA побывал на мероприятии и собрал в фотогалерее лучшие локации.
На месте работают десятки зон питания и развлечения. Как отмечают организаторы, резиденты Пикника - это участники из Запорожья, Львова, Киева, Харькова, Одессы и Днепра, которых в этом году больше 50. Гости фестиваля могут попробовать морепродукты, мясные блюда, шашлык, бургеры, азиатскую кухню, плов, салаты, круассаны, разнообразные десерты и напитки.
На территории фестиваля работают и фотозоны, где каждый сможет сделать интересное фото на память в дополнение к вкусной еде. Для семей с детьми организованы интерактивные детские зоны, где работают аниматоры, проводятся конкурсы, мастер-классы, активные игры, организовываются танцы.
В неизменной программе Пикника - музыка, коктейли, танцы, еда и лаундж. В лаундж-зоне находится отдельный бар с коктейлями и кальяном, а также другая музыкальная площадка. Также на территории фестиваля работает большая hand-made площадка, где разместились лучшие запорожские мастера.
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