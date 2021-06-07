В Запорожской области автобус со «спасовцами» попал в ДТП. Фото

Вчера вечером, 6 июня, в Приморске произошло ДТП. Пьяный водитель влетелел в автобус со спортсменами из Запорожья, которые приехали на соревнования по украинскому рукопашному бою «Спас».
По словам очевидцев, водитель «Шевроле» внезапно выехал на встречку, где и влетел в автобус. К счастью, в автобусе пострадавших нет, передает РИА Мелитополь.
Водитель и пассажир легкового автомобиля родились в рубашке. Несмотря на сильное повреждение автомобиля и полученные травмы они остались живы. Помощь им начали оказывать еще в машине «скорой». По свидетельству очевидцев они были оба пьяны.
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