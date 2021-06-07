В Запорожье после ремонта возвращается плавучий кран «Захарий»

В Запорожье возвращается плавучий кран «Захарий». Об этом шла речь во время совещания в ЗОГА, сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью.
Крупнейший в Европе плавучий кран уже спущен на воду после ремонта и через несколько дней вернется для строительстве мостов через реку Днепр. По словам специалистов, несмотря на то, что плыть надо против течения, движение «Захария» в Запорожье может занять до 7 дней.
Между тем, работы на запорожских мостах продолжаются без остановок. В Кривой бухте уже готовы четыре секции пролетного строения. Именно по их установке на вантовом мосту начнет свои работы «Захарий».
На балочном мосту стартовал очередной ответственный этап строительства. Мостостроители начали третий этап продольной надвижки металлоконструкций на 96 метров. Когда он будет завершен, мостостроители перекроют им 128-метровый пролет, который является самым длинным в Украине.
Также участники совещания в ЗОГА минутой молчания почтили память заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Запорожской области Александра Шандыбы, который 4 июня погиб в ДТП. Вся его трудовая деятельность связана со строительством мостов.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.