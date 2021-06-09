В Харькове мужчина взорвал гранату возле супермаркета: есть пострадавшие. Фото

В Харькове мужчина взорвал гранату прямо на проспекте Гагарина. Личность стрелка установлена.
Мужчина бросил гранату вблизи супермаркета в Основянском районе города. Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на правоохранителей.
Взрыв произошел на тротуаре возле киосков на проспекте Гагарина. Причиной произошедшего, предварительно, является конфликт «на почве неприязненных отношений».
Пострадавшие мужчины 1988 и 2002 годов рождения, а также подросток 2005 года рождения госпитализированы. Состояние самого младшего оценивается как средней степени тяжести (у него проникающее ранение груди), двух других - удовлетворительное.
Также осколками поврежден припаркованный неподалеку автомобиль. Сообщается, что после того, как злоумышленник бросил гранату, очевидцы избили его и удерживали до приезда полиции. Его личность установлена - ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.
В полиции подтвердили, что взорвалась граната. Ее тип определит экспертиза. При этом правоохранители затруднились сказать, был ли знаком задержанный с пострадавшими и находился ли на момент конфликта в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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