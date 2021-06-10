В Запорожье водитель читал сообщение за рулем и попал в ДТП. Видео

Сегодня, 10 июня, в Запорожье на улице Василия Сергиенко перевернулся автомобиль. Водитель Volkswagen отвлекся от управления, чтобы прочитать сообщение и столкнулся с автомобилем DAEWOO Matiz, который двигался в попутном направлении и и выполнял поворот.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции области, в результате столкновения автомобиль DAEWOO перевернулся. Медики осмотрели водитель и ребенка, который был в автомобиле. Серьезных повреждений никто не получил. От непоправимых последствий ребенка спасло то, что он находился в автокресле. На виновника ДТП инспекторы составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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