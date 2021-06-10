«Взрыв» на маслозаводе: запорожские спасатели показали, как проводят учения. Фото

В Запорожской области спасатели провели тактико-специальные учения на «Пологовском маслоэкстракционном заводе». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Завод является одним из крупнейших в Европе по переработке масличных культур и экспортирует продукцию на мировой рынок. По тактическому замыслу учений, в 13:00 в главном корпусе завода из-за технической неисправности произошел выброс нефраса (бензин), после чего образовалась газовоздушная смесь, которая в дальнейшем взорвалась. На верхних этажах цеха возник пожар на площади 50 м кв, который быстро начал распространяться.
Снаружи здания возникло два завала строительных конструкций, под одним из которых находился человек, а второй перекрывал подъезды к зданию. Противопожарная служба объекта, прибывшая на место происшествия, установила две автоцистерны на водоисточники и подала по стационарной внешний лестнице стволы для сдерживания пламени. Но состоялся повторный взрыв, в результате чего два пожарных ЗАО «Пологовский МЭЗ» оказались отрезанными от путей эвакуации на верхних этажах. По легенде, еще один работник получил тяжелые травмы и в бессознательном состоянии находился на верхнем уровне отдельно расположенного технологического сооружения. Подход к нему по лестничной клетке оказался разрушенным.
Площадь пожара увеличилась до 300 м кв. и продолжала расти. На помощь прибыли подразделения облГСЧС. Спасатели провели внешнюю и внутреннюю разведку на месте условной чрезвычайной ситуации, в том числе с применением тепловизионных камер. Провели операцию по спасению пострадавших из-под обломков строительных конструкций после взрыва. В то же время, ликвидировали условный пожар на технологическом оборудовании.
«В таких ситуациях важно также уберечь жизнь и здоровье людей, задействованных на ликвидации. Поэтому, в ходе учений, спасатели и команда предприятия отработали организацию мер безопасности во время тушения пожаров с угрозой взрыва. В общем, во время учений от Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области привлекалось 9 единиц техники и 40 человек личного состава, а также 3 единицы техники и 15 человек объектовой пожарной команды и сотрудников предприятия», - говорится в сообщении.
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