В Беларуси Протасевичу предъявили обвинения

РепортерUA 14 Июн 2021 - 21:29

Оппозиционному белорусскому блогеру Роману Протасевичу, которого задержали во время принудительной посадки самолета Ryanair, предъявили обвинения. Сейчас следователи выясняют, какие именно источники финансирования имел оппозиционный Telegram-канал «Nexta».

Как сообщил глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора во время пресс-конференции, Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков; нарушении общественного порядка; разжигании социальной розни.

По словам Гора, сейчас следователи направляют запросы в другие страны, чтобы выяснить, какие именно источники финансирования имел оппозиционный канал Протасевича «Nexta».

В конце Гора добавил, что пока никаких ходатайств о проведении следственных действий от других стран не поступало. Оппозиционер, со своей стороны, во время сегодняшнего брифинга заявил, что все официальные показания предоставляет исключительно представителям Следственного комитета Беларуси.

Напомним, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. В Беларуси он проходит обвиняемым по трем статьям.

Самолет компании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минска. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Сам самолет следовал из Афин в Вильнюс.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...