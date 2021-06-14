В Беларуси Протасевичу предъявили обвинения

Оппозиционному белорусскому блогеру Роману Протасевичу, которого задержали во время принудительной посадки самолета Ryanair, предъявили обвинения. Сейчас следователи выясняют, какие именно источники финансирования имел оппозиционный Telegram-канал «Nexta».
Как сообщил глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора во время пресс-конференции, Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков; нарушении общественного порядка; разжигании социальной розни.
По словам Гора, сейчас следователи направляют запросы в другие страны, чтобы выяснить, какие именно источники финансирования имел оппозиционный канал Протасевича «Nexta».
В конце Гора добавил, что пока никаких ходатайств о проведении следственных действий от других стран не поступало. Оппозиционер, со своей стороны, во время сегодняшнего брифинга заявил, что все официальные показания предоставляет исключительно представителям Следственного комитета Беларуси.
Напомним, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. В Беларуси он проходит обвиняемым по трем статьям.
Самолет компании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минска. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Сам самолет следовал из Афин в Вильнюс.
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