Японцы придумали съедобные маски для защиты от коронавируса. Видео

В экспериментальной лаборатории Goku no Kimochi The Labo в Японии создали маски из дынного хлеба, который выпекает популярная в стране сеть магазинов. Изделие имеет форму лепешки. А крепится к лицу с помощью завязок, как обычная маска.
В Сети уже появилось соответствующее видео. Маску успешно протестировали в Исследовательском институте Unitika Garmentec на качество ИСЗ. Результаты теста показали, что хлебная маска обеспечивает несколько лучший уровень защиты от инфекций, нежели обычные маски.
Поэтому эксперты подтвердили, что ее можно использовать в соответствующих целях. В продажу «вкусная» защита для лица поступила 10 июня.
Отмечается, что их реализовывают через Интернет-магазины в упаковках по пять штук за 16,44 доллара.
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