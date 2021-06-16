Японцы придумали съедобные маски для защиты от коронавируса. Видео

РепортерUA 16 Июн 2021 - 20:06

В экспериментальной лаборатории Goku no Kimochi The Labo в Японии создали маски из дынного хлеба, который выпекает популярная в стране сеть магазинов. Изделие имеет форму лепешки. А крепится к лицу с помощью завязок, как обычная маска.

В Сети уже появилось соответствующее видео. Маску успешно протестировали в Исследовательском институте Unitika Garmentec на качество ИСЗ. Результаты теста показали, что хлебная маска обеспечивает несколько лучший уровень защиты от инфекций, нежели обычные маски.

Поэтому эксперты подтвердили, что ее можно использовать в соответствующих целях. В продажу «вкусная» защита для лица поступила 10 июня. 

Отмечается, что их реализовывают через Интернет-магазины в упаковках по пять штук за 16,44 доллара.

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