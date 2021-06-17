Дома затоплены, автомобили тонут: из-за сильных дождей поднялся уровень воды по всей Запорожской области. Видео

Сегодня, 17 июня, из-за сильных дождей поднялся уровень воды по всей области, а на побережье Азовского моря из-за порывов ветра до 24 м/с и высоту волн 13-15 дм образовалась нагонная волна на берег.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, в 7 утра в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на Федотовой косе в пгт Кирилловка в проезде застрял автомобиль и самостоятельно не в состоянии продолжить движение. Спасатели с помощью спецавтомобиля и буксировочного троса отбуксировали машину.
В 10:30 поступило сообщение о помощи на базе отдыха «Автотурист» в городе Приморск. Прибыв на место, спасатели установили, что 3 взрослых и 5 детей от 9 до 14 лет из-за нагонных волн не могли самостоятельно покинуть место пребывания. Бойцы ГСЧС на спецавтомобиле переправили всех пострадавших на рядом расположенную базу. Жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает.
В 12:55 за поселком Степок на бездорожье застрял микроавтобус «Volkswagen Crafter», в котором находилось 3 взрослых и двое детей 10 и 12 лет. Спасатели с помощью спецавтомобиля и буксировочного троса отбуксировали машину на твердое покрытие.
Также в ГСС подчеркнули, что из-за большого количества осадков произошло подтопление двух частных домов в городах Орехово и Гуляйполе. По состоянию на 15:00 бойцы ГСЧС с помощью мотопомп откачали 350 куб.метров воды. Всего на ликвидацию последствий неблагоприятных погодных условий привлекалось 5 единиц техники и 19 человек личного состава.
-
В Бердянске уже выпало осадков в полтора раза больше месячной нормы: Верховую косу затопило. Фото
-
В Кирилловке затопило Федотову косу: вода продолжает прибывать. Видео
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.