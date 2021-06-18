Пожар в запорожской многоэтажке: на месте работают спасатели, медики и полиция. Фото

РепортерUA 18 Июн 2021 - 20:29

В Запорожье сегодня, 18 июня, около 20:00 произошло возгорание в жилом доме. Пожар произошел в квартире на седьмом этаже по адресу ул. Чумаченко 36-а в Коммунарском районе.

На вызов приехали три пожарные машины, медики скорой помощи и Нацполиция. В дыму оказались седьмой, восьмой и девятый этажи дома. Спасатели быстро добрались до очага возгорания и потушили огонь.

Оказалось, в квартире проживает женщина, которая злоупотребляет алкоголем. Это не первый случай пожара в ее квартире. К счастью, обошлось без жертв, женщина жива, ей была оказана медицинская помощь.

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