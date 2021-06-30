Львов снова накрыла буря. Видео

Во Львове во второй раз за неделю прошел сильный ливень, сопровождавшийся шквальным ветром до 20 м/с. Из-за непогоды отключено электричество, поэтому не ходит городской электротранспорт, сообщается на сайте Львовского горсовета.
«Мы собрали оперативный штаб и проговорили актуальную информацию о последствиях непогоды. По состоянию на сейчас имеем подтопления на некоторых улицах, поваленные деревья, поврежденные крыши», - сообщила заммэра по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.
По ее словам, коммунальные службы приступили к ликвидации последствий непогоды. В случае необходимости ремонтные бригады будут работать на выходных, добавила чиновница. Горожан просят по возможности оставаться дома, не парковать авто под деревьями и у опасных мест.