Львов снова накрыла буря. Видео

РепортерUA 30 Июн 2021 - 21:50

Во Львове во второй раз за неделю прошел сильный ливень, сопровождавшийся шквальным ветром до 20 м/с. Из-за непогоды отключено электричество, поэтому не ходит городской электротранспорт, сообщается на сайте Львовского горсовета.

«Мы собрали оперативный штаб и проговорили актуальную информацию о последствиях непогоды. По состоянию на сейчас имеем подтопления на некоторых улицах, поваленные деревья, поврежденные крыши», - сообщила заммэра по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.

По ее словам, коммунальные службы приступили к ликвидации последствий непогоды. В случае необходимости ремонтные бригады будут работать на выходных, добавила чиновница. Горожан просят по возможности оставаться дома, не парковать авто под деревьями и у опасных мест.

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