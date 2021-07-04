В Запорожье ВАЗ влетел под фуру. Фото

В Запорожье на ул. Молочной вечером, 2 июля, произошла авария. Произошло лобовое столкновение автомобиля «ВАЗ» с грузовым автомобилем «MAN».
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украиныв Запорожской области, в результате происшествия водитель и пассажирка автомобиля «ВАЗ» зажало конструкциями автомобиля. Спасатели деблокировали пострадавших и передали работникам скорой медицинской помощи. Водитель грузовика не пострадал. Бойцы ГСЧС смыли с проезжей части остатки горюче-смазочных материалов.
По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование. От ГУ ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 10 человек личного состава.
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