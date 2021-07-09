На запорожской трассе заблокировали проезд пьяному водителю «Мерседеса». Видео

РепортерUA 09 Июл 2021 - 12:01

В Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь в сторону Мелитополя на автомобиле «Мерседес» ехал нетрезвый водитель. Он выезжал на встречную и его маневры дали понять другим участникам дорожного движения, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Данный случай произошел 5 июля. На место вызвали патрульных, которые доставили мужчину в медучреждения для проведения освидетельствования на наличие алкоголя в крови.

«5 июля около 14 часов в дежурную часть Мелитопольского РУП поступило сообщение от граждан о том, что на трассе Харьков-Симферополь в направлении города Мелитополь движется автомобиль «Mercedes», водитель которого ведет себя неадекватно. Сотрудники отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского РУП, отрабатывая вызов, установили местонахождение данного транспортного средства. Водитель иномарки, житель Запорожья 1983 года, имел признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования в медицинском учреждении в присутствии свидетелей мужчина отказался. В отношении правонарушителя полицейские составили протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях», - сообщили в полиции.

Видео опубликовал телеграм-канал Это Запорожье.

 

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