В Запорожье Tesla влетела в чебуречную: пострадали шесть человек. Фото

Сегодня, 16 июля, в Александровском районе Запорожья женщина за рулем автомобиля Tesla влетела в чебуречную.
Авария произошла в обед на улице Александровской. Водитель автомобиля Tesla пояснила, что, выполняя маневр поворота, не справилась с управлением и врезалась в киоск.
Пострадали сотрудники чебуречной и посетители. Водителя, пассажира и четырех людей госпитализировали в больницу. На месте происшествия работали медики и следователь, который установит все обстоятельства происшествия.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 ККУ.
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