В Запорожье Tesla влетела в чебуречную: пострадали шесть человек. Фото

РепортерUA 16 Июл 2021 - 16:50

Сегодня, 16 июля, в Александровском районе Запорожья женщина за рулем автомобиля Tesla влетела в чебуречную.

Авария произошла в обед на улице Александровской. Водитель автомобиля Tesla пояснила, что, выполняя маневр поворота, не справилась с управлением и врезалась в киоск.

Пострадали сотрудники чебуречной и посетители. Водителя, пассажира и четырех людей госпитализировали в больницу. На месте происшествия работали медики и следователь, который установит все обстоятельства происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 ККУ.

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