В центре Запорожья маршрутка пролетела на «красный» и протаранила иномарку. Видео с места ДТП

В Запорожье маршрутка столкнулась с легковым автомобилем KIA Soul. ДТП случилось несколько минут назад на пересечении ул. Верхней и пр. Металлургов.
Как сообщили РепортерUA очевидцы происшествия, легковой автомобиль двигался с улицы Верхней на «зеленый» сигнал светофора, а маршрутка проехала на «красный» сигнал. В результате произошло столкновение. По словам пассажиров, они ехали в город Днепр после отдыха в Железном порту.
Сейчас на место вызвали сотрудников патрульной полиции. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробности ожидайте немного позже на сайте РепортерUA.
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