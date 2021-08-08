В Запорожье на проспекте насмерть сбили молодого парня. Фото

В Запорожье полиция открыла уголовное производство по факту смертельного травмирования пешехода в ДТП. Авария произошла 8 августа в двенадцать часов ночи.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, водитель автомобиля "Volkswagen Passat CC" 1994 года рождения, двигаясь по проспекту Соборному, сбил пешехода, который пересекал проезжую часть на нерегулируемом перекрестке проспекта и улицы Запорожской.
В результате аварии местный житель 1990 года рождения получил телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля был трезвый. Транспортное средство изъято.
Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и обращаются к свидетелям или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события с просьбой обратиться по телефонам: (098) 987-94-44 или 102.
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